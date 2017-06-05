Это мир Путина, мы живем в нем: как на Западе отреагировали на интервью президента России каналу NBC

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В интервью телеканалу NBC президент России Владимир Путин ответил на обвинения во вмешательстве РФ в американские выборы. Беседа с журналисткой Мегин Келли получилась резонансной. Аккаунт телеканала в Facebook забурлил от числа сообщений. Федеральное агентство новостей внимательно изучило реакцию на интервью, показанное на NBC в вечерний прайм-тайм.

Понятно, что эксперты из России отреагировали на интервью достаточно логичным образом: большинство из них уверено, что Путин очень ярко очертил абсурдность предъявляемых России обвинений. И по вмешательству в победу Трампа, и в попытках русских хакеров повлиять на избирательную систему США. Но, как говорится. чтобы быть объективными, посмотрим, что думают за океаном.

Против Путина

А там мнения, что называется, разделились. Какая-то часть по привычке считает Путина «диктатором» и мировым злом, который вот-вот поглотит США. Их комментарии обычно выглядят следующим образом.

«Если бы я была русской, то чувствовала бы себя спокойнее, чем сейчас. Путин сидит за шахматной доской в то время, как остальной мир играет в шашки. У него в кармане даже Соединенные Штаты! Это мир Путина, и мы все живем в нем», — пишет Mariah Monet.

«Очевидно, вы ничего не знали о Дональде Трампе до того, как он стал президентом. Теперь он будет удивлять, тревожить и вызывать омерзение — в том числе, и своим кругом политических друзей. Путин среди них, он не глуп, но опасен. И всегда таким был», — вторит ей Tanya Goddependent Matthews.

Но особенно порадовал комментарий некого гражданина по имени Rob Visconti, который призвал объявить Трампу импичмент, потому что президент США уже давно является для Путина «мальчиком для битья».

За Путина

Однако многие пользователи отметили, что Путин держался в интервью с солидностью и спокойствием, потому склонны согласиться с ним: может, и не во всех моментах, но точно в том, что США, обвиняя Россию во вмешательстве в выборы, сами активно лезут во внутренние дела многих стран.

«Я понятия не имею, что такое истина, у нас пока нет всех фактов. Я также не верю и всему тому, что говорит нам наше правительство. Но Путин прав о нашем вмешательстве в выборы других стран. США тут являются лицемером», — комментирует Del Pietro.

В этом твите пользователь признается, что доверия к Путину у его вообще стало больше, чем к американским журналистам.

Wow it's pretty sad when President Putin of Russia has more credibility than Megan Kelly and NBC ! — •Maverick John• (@JTS_1957) June 4, 2017

«Мне до сих пор интересно, почему демократы нападают на Россию, когда их кандидат Берни Сандерс сделал то же самое, чтобы фальсифицировать выборы? Они ведь пошли куда дальше, чем просто взлом сервера. Кто-нибудь видит тут эти двойные стандарты?» — задается вопросом John Holton.

Досталось и экс-президенту Бараку Обаме, чьи грехи за истечением сроком давности не становятся менее памятными

«Обама вмешивался практически в каждые выборы за восемь лет своего президентства, потом стал навязывать нам тупую ложь о России. По-моему, глупее было только когда он врал, что его дядя освобождал Освенцим», — считает Mark Lane Moore.

«Мы знаем, что на самом деле Обама использовал наши деньги, чтобы попытаться оказать влияние на последние выборы в Израиле, но это не сработало. Мы знаем, что на самом деле Хиллари Клинтон незаконно использовала сервера в ее доме для пересылки секретных документов. Я мог бы продолжить, но для демократов это почему-то не является доказательствами», — добавляет Kevin Muxfeldt.

Против интервью

Нашлись и те, кто вообще не понял ни смысла интервью (мол, зачем пиарить Россию и ее президента), ни роли в этом интервью ведущей. По признаниям некоторых пользователей, Мегин Келли выглядела плохо подготовленным дилетантом, которая хваталась за любую соломинку, пытаясь уличить Путина во лжи. Об этом же и твит Laurie Crosswell, которая констатирует факт: NBC и Келли по факту вообще ничего не сделали.

Fun fact: Putin is a liar so interviewing him is pointless. Only normalizes him to Trump's cult followers. Thanks Megyn & NBC for nothing. — Laurie Crosswell ???? (@lauriecrosswell) June 5, 2017

«Келли просит Путина ответить на неудобные вопросы из серии «Как вы думаете, будет ли война на Рождество?» или «Правда ли, что Иисус и Санта-Клаус белые?» — спрашивает Bob Magee.

«Одно из худших интервью, которые я смотрела. Путин врет и Келли дает ему понять странной улыбкой, что не верит каждому его слову. Но раунд проигран и это было ужасно», — резюмирует Caroline Ilardo.