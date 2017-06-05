Поклонская назвала главное условие наступления мира в Донбассе

В Избранное

Скопировать

Москва, 5 июня. Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Наталья Поклонская полагает, что мир в Донбассе наступит только после прихода «нормального руководства» к власти на Украине.

«То, что происходит на Донбассе, – это сверхстрашно. Все прекрасно понимают, что мир там воцарится только в том случае, если на Украине появится нормальное руководство страны», — заявила она в интервью РИА Новости.

Поклонская подчеркнула, что для смены политического руководства необходима воля людей, однако они «лишены свободы и права выбора». Украина, по словам депутата, зажата в тиски захвативших ее рук.

Добавим, ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила о гибели 14 мирных жителей республики в этом году в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. По ее словам, одной из жертв агрессии ВСУ стал ребенок.