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Российские ученые расплавили за пару минут самый тугоплавкий материал

Российские ученые расплавили за пару минут самый тугоплавкий материал

12:07  5 Июня 2017
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Российские ученые расплавили за пару минут самый тугоплавкий материал

Москва, 5 июня. Российские ученые расплавили карбид гафния, самый тугоплавкий материал в мире, всего за пару минут, сообщили в пресс-службе Института ядерной физики имени Будкера СО РАН.

Специалисты Института ядерной физики имени Будкера СО РАН и Института химии твердого тела и механохимии прокрутили карбид гафния в шаровой мельнице. По словам специалистов, это устройство используется для смешивания и измельчения твердых веществ до микроразмеров.

После этого эксперты нагрели самый тугоплавкий материал и просветили его синхротронным излучением. Они констатировали, что смогли расплавить его таким образом всего за пару минут, передает RT.

Российские ученые расплавили за пару минут самый тугоплавкий материал

Ранее ученые заявили, что первые люди смогут высадиться на поверхности Марса уже к 2030 году.

Катерина Тимошенская
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