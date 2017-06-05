Российские ученые расплавили за пару минут самый тугоплавкий материал

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Москва, 5 июня. Российские ученые расплавили карбид гафния, самый тугоплавкий материал в мире, всего за пару минут, сообщили в пресс-службе Института ядерной физики имени Будкера СО РАН.

Специалисты Института ядерной физики имени Будкера СО РАН и Института химии твердого тела и механохимии прокрутили карбид гафния в шаровой мельнице. По словам специалистов, это устройство используется для смешивания и измельчения твердых веществ до микроразмеров.

После этого эксперты нагрели самый тугоплавкий материал и просветили его синхротронным излучением. Они констатировали, что смогли расплавить его таким образом всего за пару минут, передает RT.

Ранее ученые заявили, что первые люди смогут высадиться на поверхности Марса уже к 2030 году.