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Синоптик рассказал, какое лето ожидает москвичей

Синоптик рассказал, какое лето ожидает москвичей

11:56  5 Июня 2017
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Синоптик рассказал, какое лето ожидает москвичей

Москва, 5 июня. Бывший сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, какое лето стоит ожидать москвичам в 2017 году.

По его словам, лето будет в рамках климатической нормы. В июне днем температура будет подниматься до 21,7 градусов тепла, а ночью — до 11,5. В июле ожидается потепление до 23 градусов днем, ночью — до 13 градусов. В августе столбик термометра снова опустится до 21,5 градусов тепла днем, а ночью — до 12 градусов тепла. Такой температурный фон ожидается практически все лето, передает слова эксперта RT.

Тишковец добавил, что потепления до 27-30 градусов москвичам ждать не стоит.

Синоптик рассказал, какое лето ожидает москвичей

Ранее сообщалось, что главный синоптик Петербурга объявил об окончании экстремальных холодов. 

#москва #лето
Алексей Громов
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