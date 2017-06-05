Сирия сегодня: беженцы бегут от ИГИЛ в Алеппо, курды и Ракка, в Даръа САА встала стеной

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Сирия, 5 июня. Мирные жители спасаются бегством от боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Курдские военизированные формирования продолжают операцию по освобождению Ракки. Сирийская арабская армия отбила атаку террористов в Даръа. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Бегство в Алеппо

По мнению сирийских политиков, люди, которые работали на боевиков «Исламского государства» поверили в предоставленную официальным Дамаском амнистию. По данным СМИ, на контрольно-пропускных пунктах правительственных сил в северо-восточной части провинции Алеппо был отмечен рост числа беженцев с территорий, которые в настоящий момент находятся под контролем ИГ*.

Отметим, в Сирийской Арабской Республике (САР) до конца июня был продлен закон об амнистии боевиков незаконных вооруженных формирований, подписанный президентом страны Башаром Асадом. Многие мужчины приняли решение воспользоваться амнистией и вернуться к мирной жизни. Их количество растет с каждым днем.

На вопросы военных на контрольно-пропускном пункте у села Тайхга (в 100 километрах от Алеппо) мужчины отвечают, что никогда не держали в руках оружие. Более того, они утверждают, что рыли окопы и грузили боеприпасы под угрозой смерти.

Битва в Даръа

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) отразили наступление боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность организации запрещена на территории РФ) в окрестностях Даръа. Стоит отметить, что правительственные силы в течение недели вели ожесточенные боестолкновения с террористами за контроль района Эль-Маншиа, который открывает путь к жилым кварталам города. По итогам тяжелых сражений САА удалось выстоять, перейдя из обороны в контрнаступление.

Накануне поступила информация, что правительственные силы сумели преодолеть первую линию обороны «Исламского государства» в районе того же города Даръа. В настоящий момент идут тяжелые бои.

Курды освобождают Ракку

«Демократические силы Сирии» (ДСС), основу которых составляют курдские военизированные формирования и местные арабские племена, смогли освободить от боевиков ИГ шесть деревень на подступах к Ракке — столице «Исламского государства». Уточним, что среди освобожденных населенных пунктов числятся Мазраат Рабия, Хатунья, Мазраат Кватанья и Хави эль-Хава.

В свою очередь военное ведомство Соединенных Штатов отметило, что лишь отряды ДСС при активной поддержке так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США способны освободить Ракку от ИГ. Об этом заявил представитель Центрального командования Вооруженных сил США майор Джош Джакс.

Кроме того, он отметил, что Пентагон осознает проблемы с безопасностью «нашего партнера по коалиции» Турции. Джакс подчеркнул, что США ценят жертвы и вклад Анкары в борьбу с «Исламским государством»*.

Напомним, в воскресенье, 4 июня, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Штаты проинформировали Анкару о начале штурма Ракки. Он отметил, США после завершения операции не будут долго сотрудничать с курдскими формированиями.

* Организация запрещена на территории РФ.