ВКС РФ наносят удары по ИГ в провинции Дейр эз-Зор

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Дейр эз-Зор, 5 июня. ВКС РФ поддерживают оборону осажденного города Дейр эз-Зор.

Сирийские источники сообщили об ухудшении положения гарнизона осажденного боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) Дейр эз-Зора. Ситуацию пытаются исправить ВКС РФ, нанося авиаудары по линиям снабжения джихадистов в районе высот Аль-Тайейм и Тарде.

Ранее отмечалось, что исламистам удалось потеснить порядки сирийской армии около возвышенностей Таль Сирия и Таль Умм-Аббуд. Боевики вышли на оперативный простор, позволяющий усилить атаки на южные районы Дейр эз-Зора. Гарнизон осажденного города получает провиант, боеприпасы и подкрепление исключительно воздушным путем.

* Организация запрещена на территории РФ.