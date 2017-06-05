Скандал в Южной Корее: военные скрывали от президента сведения о ПРО США

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Сеул, 5 июня. Заместителя министра обороны Южной Кореи Ви Сын Хо обвинили в сокрытии сведений о развертывании комплексов противоракетной обороны США на территории страны. Как оказалось, даже президент страны Мун Чже Ин не знал о ввозе в страну четырех дополнительных установок в рамках проекта развертывания баллистической обороны THAAD.

Предполагалось, что запрет на распространение сведений о системе ПРО THAAD должен сократить до минимума утечку информации в СМИ, однако получилось наоборот — южнокорейские журналисты чрезвычайно заинтересовались замминистра обороны, который ввозит в страну американских военных без ведома президента страны. Ви Сын Хо признал, что действительно отдал распоряжение о ввозе четырех дополнительных установок. Президенту эти информацию не сообщили в рамках общего «режима неразглашения».

Как отметил официальный представитель президента Мун Чже Ина, показания замминистра обороны могут снять обвинения с главы южнокорейского оборонного ведомства Хан Мин Гу и бывшего руководителя отдела по вопросам национальной безопасности Ким Гван Чжина.

Напомним, как сообщало агентство Ura.ru, Северная Корея пригрозила США войной из-за учений с американскими бомбардировщиками, в ходе которых отрабатывались бомбовые удары по Пхеньяну и всей Северной Корее.