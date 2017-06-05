МИД Белоруссии отреагировал на истерию вокруг совместных учений с Россией

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Москва, 5 июня. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что опасения по поводу совместных российско-белорусских учений «Запад» абсурдны и неуместны.

«Приходится вновь упоминать абсурдные, неуместные опасения по поводу регулярных совместных учений «Запад», — сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства в ходе заседания коллегий МИД двух государств. — Они будут максимально транспарентными и открытыми для наблюдений».

Напомним, с 14 по 20 сентября 2017 года на полигоне Струги Красные в Псковской области пройдут совместные российско-белорусские учения «Запад-2017». Их проведение анонсировало министерство обороны РФ.