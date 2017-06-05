Пять человек сгорели в жутком ДТП под Красноярском

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Красноярск, 5 июня. На трассе в Красноярском крае столкнулись иномарки Nissan и Ford. В загоревшихся автомобилях погибли пять человек, их личности устанавливаются.

Предварительно установлено, что сегодня на 12 км дороги от Зеледеевского кольца водитель легкового автомобиля Ford выехал на встречную полосу, где последовало столкновение с Nissan. Обе иномарки загорелись, находившиеся в них люди погибли. На данный момент известно, что в салоне Nissan смертельные травмы получили три человека, во второй машине — два. Все обстоятельства страшного происшествия сейчас выясняются.

Добавим, ранее в Челябинской области произошла авария с участием полицейского автомобиля и автобуса, в котором находились дети. К счастью, никто не пострадал, передает URA.RU.