Поклонская объяснила, почему Порошенко не вернется в Крым

В Избранное

Скопировать

Симферополь, 5 июня. Депутат Госдумы Наталья Поклонская сомневается, что президент Украины Петр Порошенко сможет посетить Крым.

«Люди его здесь не поймут. Правоохранители не смогут обеспечить безопасность этому товарищу», — заявила она в интервью РИА Новости.

Поклонская также добавила, что после последнего посещения Крыма (конец февраля 2014 года) у Порошенко вряд ли появится желание снова приехать на полуостров.

По словам депутата, в тот раз он «еле ноги унес». Тогда помощник Поклонской, который занимается ее безопасностью, придал ускорение побегу Порошенко. Не исключено, что он спас президента от разъяренной толпы. Многие люди буквально хотели разорвать украинского лидера на части.

Ранее сообщалось, что Поклонская рассказала правду о своем «замужестве». Бывший прокурор Крыма сообщила, что рассталась с мужчиной, за которого должна была выйти замуж. Именно по этой причине она не стала указывать его доходы в декларации.