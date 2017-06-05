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Общество
Авиакомпания «Россия» отказывается принимать свидетельства пилотов на знание английского языка от госцентров

Авиакомпания «Россия» отказывается принимать свидетельства пилотов на знание английского языка от госцентров

11:36  5 Июня 2017
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Авиакомпания «Россия» отказывается принимать свидетельства пилотов на знание английского языка от госцентров

Москва, 5 июня. Авиакомпания «Россия» отказалась принимать свидетельства пилотов о знании английского языка по шкале ИКАО от любых сертифицированных центров, в том числе, от академии гражданской авиации. По данным профсоюзов летного состава, теперь всех пилотов вынуждают проходить сертификацию только в коммерческой организации «Центр Аэрофлот».

Пилоты раз в три года должны проходить сертификацию на знание английского языка, без которого их не допустят к полетам. При этом действительным считается свидетельство, выданное любым центром, имеющим сертификат. Пилот вправе сам выбирать центр, в зависимости от местопребывания. Летчики Петербурга предпочитают его получать в государственном учреждении Академии гражданской авиации.

Но как рассказали в профсоюзе летного состава, именно «Россия» отказалась вносить такие свидетельства в базу (в результате чего пилоты не допущены к полетам) и требует прохождения тестирования только в «Центре Аэрофлота». Отметим, что тестирование в этом центре проходят не очно, а заочно — посредством компьютера.

По данным профсоюзов, в этом центре не могут сдать «экзамены» именно те пилоты, которые имеют активную гражданскую позицию и судятся с авиакомпанией из-за недоплаты заработной платы. При этом их вынуждают не только проходить тестирование, но недельное обучение, за которое летчики выкладывают из своего кармана 19,5 тысяч рублей.

Алексей Громов
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