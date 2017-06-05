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Новости Сирии
Боевики ИГИЛ захватили здание автошколы в Дейр эз-Зоре

Боевики ИГИЛ захватили здание автошколы в Дейр эз-Зоре

11:44  5 Июня 2017
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Боевики ИГИЛ захватили здание автошколы в Дейр эз-Зоре

Дейр эз-Зор, 5 июня. Боевикам «Исламского государства»* удалось достичь временного успеха на юге осажденного Дейр эз-Зора.

Военные источники сообщают, что исламисты не стали делать ставку на попытки удержать контроль над территориями к востоку от Пальмиры и бросили все силы на штурм Дейр эз-Зора. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) не считаются с потерями и атакуют позиции правительственных войск в районе «Панорама».

Боевики ИГИЛ захватили здание автошколы в Дейр эз-Зоре

Сирийские военные были вынуждены оставить здание автошколы, которое расположено около кольцевой развязки. Сейчас джихадисты теснят отряды Сирийской арабской армии в районах высот Таль Сирия и Таль Умм-Аббуд. Источник подчеркивает, что это может привести к захвату боевиками южных кварталов Дейр эз-Зора.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что ВВС коалиции США снова нанесли удар по мирным жителям Дейр эз-Зора.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #игил #саа #дейр эз-зор
Алексей Громов
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