Лавров объяснил, чем опасно беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в Европе

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Москва, 5 июня. Беспрецедентное наращивание военного потенциала НАТО в Европе дестабилизируют ситуацию на континенте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров перед встречей с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

Лавров отметил, что России и Белоруссии необходимо договориться о координации подходов к выстраиванию отношений с НАТО.

«В свете решений последних саммитов НАТО мы вынуждены констатировать, что предпринимаемые попытки изменить существующий баланс сил в Европе, беспрецедентное с момента окончания холодной войны наращивание военного потенциала блока, увеличение масштабов военно-тренировочной активности, как и продолжающееся создание американской системы ПРО, дестабилизируют ситуацию на европейском континенте», — обратил внимание глава внешнеполитического ведомства России.

Ранее стало известно, что США перебросят в Латвию танки и гаубицы ради «безопасности Прибалтики».