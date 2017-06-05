«Пираты Карибского моря» удерживают лидерство в прокате в России и СНГ

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Москва, 5 июня. Новая часть «Пиратов Карибского моря» удерживает лидерство в прокате России и СНГ. За минувшие выходные фильм собрал 408,1 млн рублей.

Новый супергеройский фильм «Чудо-женщина» с израильской актрисой Галь Гадот в главных ролях занял второе место, собрав в отечественном прокате 225,1 млн рублей.

Ремейк «Спасателей Малибу» вошел в тройку, заработав 98,3 млн рублей в первые выходные проката. На четвертом месте оказался анимационный фильм «Подводная эра» Джулио Сото (43,1 млн рублей). На пятом месте — драма российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» (34,1 млн рублей).

Отметим, что фильм «Нелюбовь» был отмечен призом жюри на Каннском кинофестивале, который завершился на прошлой неделе. Новый фильм Андрея Звягинцева был фаворитом фестиваля и получил высокие оценки зрителей и кинокритиков.