Пальмира: САА развернула широкий фронт наступления на востоке провинции Хомс

В Избранное

Скопировать

Пальмира, 5 июня. Командование Сирийской арабской армии стремится обезопасить фланги от рейдов «Исламского государства»*.

Командование правительственных войск учло прежние ошибки и старается защитить свои коммуникации и обезопасить фланги группировки войск, ведущей боевые действия к востоку от города Пальмира. Наступление ведется широким фронтом, сообщает сирийский источник.

Подчеркивается, что силами 5-го армейского корпуса и 18-й танковой дивизии САА боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) были выбиты с высот №№ 943 и 1005, которые расположены около газового месторождения Аль-Шаер. Наступление поддержали ВКС РФ, которые уничтожили три «тачанки» исламистов, а также несколько засад на пути сирийских войск.

* Организация запрещена на территории РФ.