Экс-главу Библиотеки украинской литературы признали виновной в экстремизме и растрате

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Москва, 5 июня. Экс-директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину признали виновной в экстремизме и крупной растрате. Постановление вынес сегодня Мещанский суд Москвы.

Как следует из приговора судьи Елены Гудовшниковой, Шарина совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Кроме того, она совершила растрату денежных средств в корыстных целях.

Напомним, Шарина была задержана после обысков в Библиотеке украинской литературы в Москве 28 октября 2015 года. По данным следствия, поводом для возбуждения дела об экстремизме стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, признанного судом экстремистским материалом и запрещено к использованию. Позже было установлено, что Шарина распространяла в библиотеке почти два десятка запрещенных в РФ экстремистских материалов.

В апреле минувшего года Шарину обвинили в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011-2013 годах она расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме.

Позднее ей было предъявлено обвинение еще в одном эпизоде растраты в крупном размере. Тогда следователи установили, что Шарина незаконно организовала получение платежных поручений с расчетного счета департамента финансов Москвы на расчетный счет московской коллегии адвокатов общей суммой 297 тысяч рублей, а также совершила растрату на сумму 2,8 млн рублей, устроив по документам на работу знакомых ее юриста, обеспечив их зарплатой и страховкой. По решению суда Шарину поместили под домашний арест, который ее защита обжаловала в ЕСПЧ в начале февраля.

