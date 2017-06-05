Путин верит, что ситуация с бедностью в России будет улучшаться

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Москва, 5 июня. Президент России Владимир Путин признал, что ситуация с бедностью в стране обстоит хуже, чем ожидалось. В то же время глава государства выразил уверенность, что положение дел со временем будет улучшаться.

«У нас очень много проблем, и даже порог бедности немного сейчас стал хуже, чем мы планировали», — отметил он.

При этом Путин подчеркнул, что в целом экономика показывает рост. Особенно это заметно, если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с тем, что было в 2000 году, пишет АиФ.