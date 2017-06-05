Главный синоптик Петербурга объявил об окончании экстремальных холодов

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Санкт-Петербург, 5 июня. В Санкт-Петербурге подошел к концу экстремально холодный период. По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, самая низкая температура в этом месяце была зафиксирована 2 июня. Холоднее в этот день было только в 1930 и 1935 годах.

«Закончился очередной экстремально холодный период. Последние два месяца в Санкт-Петербурге только отрицательные рекорды. Но в самый холодный день 2 июня очередного рекорда не поставили, хотя были все предпосылки», — написал метеоролог на своей странице в Facebook.

Добавим, ранее специалисты Гидрометцентра пообещали наступление долгожданного потепления в европейской части России. В течение недели температура в центральных и южных регионах повысится на несколько градусов.