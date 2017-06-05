Бузова рассказала о «костюме Клеопатры» за 700 тысяч рублей

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Москва, 5 июня. По словам звезды телепередачи «Дом-2» и российской поп-певицы Ольги Бузовой, она с детства привыкла легко относиться к зависти и негативу в свой адрес и никогда не пыталась выставлять себя и свои отношения напоказ, несмотря на то, что любит внимание. Девушка рассказала, что в ее ближайших планах — запись качественного альбома.

«Для меня важно знать, что в нашей стране много людей, для которых я стала образцом для подражания. Они пишут слова благодарности: «Оля, спасибо тебе большое, ты мой мотиватор. Я лежала на диване, но увидела в твоем аккаунте, что ты занимаешься в спортзале, круглосуточно работаешь над собой, и пошла вслед за тобой», — рассказала певица в интервью изданию «Дни.ру».

В ходе интервью Ольга Бузова отметила, что считает свои нынешние высокие заработки закономерным явлением, поскольку старательно работает над сценическим образом и постановкой выступлений и клипов.

«У меня лучший балет в стране, со мной работают лучшие режиссеры – все это стоит дорого. Один только костюм Клеопатры, в котором я появилась на Big Love Show в «Олимпийском», стоил 700 тысяч рублей. Люди крутили у виска, не понимали, зачем мне это надо. Но я по-другому просто не могу», — поделилась певица.

По словам Бузовой, в настоящее время после развода она одинока и полностью сосредоточилась на своей концертной и клипмейкерской деятельности.