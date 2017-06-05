Люди в черном и «американская демократия»: Владимир Путин разоблачил козни США
Президент России Владимир Путин обвинил США во вмешательстве в выборы по всему миру. О том, как работает отлаженная американская машина по экспорту «цветных революций» при помощи выборных технологий, рассказывает политолог Андрей Кошкин.
Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущей NBC Мегин Келли ответил на обвинения в том, что Россия якобы вмешивается в выборы в других странах. Келли повторила ранее неоднократно звучавшие бездоказательные обвинения в адрес Москвы, что РФ якобы вмешивалась в предвыборную президентскую кампанию в США в 2016 году, что помешало Хиллари Клинтон стать президентом.
По словам Владимира Путина, который в очередной раз отверг обвинения во вмешательстве России в американскую предвыборную кампанию, на самом деле американцам не на что обижаться, поскольку США сами постоянно вмешиваются в выборы в других странах.
«Не хочу никого обидеть, но Соединенные Штаты везде по всему миру активно вмешиваются в выборные кампании в других странах», — цитирует слова Путина «Лента.ру».
О том, как работает отлаженная американская система влияния на выборы в других странах и как это связано с так называемыми цветными революциями, Федеральному агентству новостей рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета (РЭУ) Андрей Кошкин.
«Слова нашего президента по поводу вмешательства США в политику других стран имеют под собой более чем веские основания, — отметил Андрей Кошкин. — Соединенные Штаты чуть ли не на протяжении всей своей истории позиционируют себя как единственной центр политической силы на планете, который якобы несет всем странам «демократию» и «справедливость». Хочу напомнить, что в относительно недавнем прошлом США приняли участие в более чем 60 попытках организации в других странах так называемых цветных революций. Для этого они использовали наработанные десятилетиями технологии смены власти. Как правило, в стране, выбранной для «эксперимента», во время выборных кампаний, когда там шел подсчет голосов, при помощи «цветных технологий» вбрасывались слухи о якобы имевших место нарушениях и фальсификациях. А затем все идет по накатанной колее — на улицы выводят оппозицию, студентов, проливается кровь. Затем вместо мирных демонстрантов выводят заранее подготовленных боевиков. А для того, чтобы все это устроить, в страну закачиваются большие финансовые ресурсы, при помощи которых страну пытаются взорвать изнутри. И, как правило, ко всем таким явлениям причастны Соединенные Штаты Америки, которые таким способом стараются в каждой стране привести к власти проамериканское правительство».
По словам эксперта, такую же попытку еще при администрации Барака Обамы США предприняли относительно России в 2011-2013 годах, подогревая и спонсируя так называемое «белоленточное» протестное движение.
«Мы знаем, что в то время США путем закачивания средств пытались дестабилизировать ситуацию в России, я имею в виду движение «белых ленточек» и акцию на Болотной площади в мае 2012 года, — напомнил собеседник ФАН. — Деньги поступали через подконтрольные некоммерческие организации (НКО), и т.д. Наша власть тогда приняла необходимые меры, в том числе относительно НКО. Эти меры сопрягались с четким пониманием того, что НКО, которые финансируются из-за рубежа, являются иностранными агентами. Были предприняты и другие необходимые меры, которые позволили России достаточно уверенно оградить себя от вмешательства Соединенных Штатов. Так что слова, сказанные нашим президентом, основаны только на фактах и понимании процессов исторического развития. Отмечу, США до сих пор не оставляют попыток вмешательства в политику других государств, чтобы привести их в состояние дестабилизации, и Россия тут не исключение».
По словам политолога, несмотря на все попытки нового президента США Дональда Трампа переломить эту тенденцию, нам расслабляться не следует. Порох нужно держать сухим, отметил собеседник ФАН.
«Нужно понимать, что даже если президент Соединенных Штатов пытается выйти с прорывными идеями относительно улучшения отношений с Россией, то тут же приходят люди в темных костюмах и в темных галстуках и начинают выстраивать внешнюю политику США по давно накатанной колее. Что касается нынешних отношений между США и Россией, то следует напомнить, что в предвыборный период Дональд Трамп был вроде бы нацелен на их конструктивные изменения в лучшую сторону. Но период после инаугурации Трампа показал, как все антироссийские политические силы США создали на пустом месте столько шума, что теперь американскому президенту не дают даже смотреть в сторону России, не то, что пытаться претворить в жизнь свои предвыборные обещания. В таком ситуации нам нужно не только держать ухо востро, но и понимать, насколько важно для России двигаться в соответствии с теми векторами, которые обозначил Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме. Это направление на самообновление, на формирование цифровой экономики, на развитие технологий. Это не только позволит России занять достойное место среди мировых экономик, но и даст возможность совсем с других позиций вести диалог и с США, и с другими странами, которые будут заинтересованы в экономических, политических, военных и других отношениях с нашей страной», — резюмировал Андрей Кошкин.