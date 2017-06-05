Люди в черном и «американская демократия»: Владимир Путин разоблачил козни США

В Избранное

Скопировать

Президент России Владимир Путин обвинил США во вмешательстве в выборы по всему миру. О том, как работает отлаженная американская машина по экспорту «цветных революций» при помощи выборных технологий, рассказывает политолог Андрей Кошкин.

Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущей NBC Мегин Келли ответил на обвинения в том, что Россия якобы вмешивается в выборы в других странах. Келли повторила ранее неоднократно звучавшие бездоказательные обвинения в адрес Москвы, что РФ якобы вмешивалась в предвыборную президентскую кампанию в США в 2016 году, что помешало Хиллари Клинтон стать президентом.

По словам Владимира Путина, который в очередной раз отверг обвинения во вмешательстве России в американскую предвыборную кампанию, на самом деле американцам не на что обижаться, поскольку США сами постоянно вмешиваются в выборы в других странах.

«Не хочу никого обидеть, но Соединенные Штаты везде по всему миру активно вмешиваются в выборные кампании в других странах», — цитирует слова Путина «Лента.ру».

О том, как работает отлаженная американская система влияния на выборы в других странах и как это связано с так называемыми цветными революциями, Федеральному агентству новостей рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета (РЭУ) Андрей Кошкин.

«Слова нашего президента по поводу вмешательства США в политику других стран имеют под собой более чем веские основания, — отметил Андрей Кошкин. — Соединенные Штаты чуть ли не на протяжении всей своей истории позиционируют себя как единственной центр политической силы на планете, который якобы несет всем странам «демократию» и «справедливость». Хочу напомнить, что в относительно недавнем прошлом США приняли участие в более чем 60 попытках организации в других странах так называемых цветных революций. Для этого они использовали наработанные десятилетиями технологии смены власти. Как правило, в стране, выбранной для «эксперимента», во время выборных кампаний, когда там шел подсчет голосов, при помощи «цветных технологий» вбрасывались слухи о якобы имевших место нарушениях и фальсификациях. А затем все идет по накатанной колее — на улицы выводят оппозицию, студентов, проливается кровь. Затем вместо мирных демонстрантов выводят заранее подготовленных боевиков. А для того, чтобы все это устроить, в страну закачиваются большие финансовые ресурсы, при помощи которых страну пытаются взорвать изнутри. И, как правило, ко всем таким явлениям причастны Соединенные Штаты Америки, которые таким способом стараются в каждой стране привести к власти проамериканское правительство».

По словам эксперта, такую же попытку еще при администрации Барака Обамы США предприняли относительно России в 2011-2013 годах, подогревая и спонсируя так называемое «белоленточное» протестное движение.

«Мы знаем, что в то время США путем закачивания средств пытались дестабилизировать ситуацию в России, я имею в виду движение «белых ленточек» и акцию на Болотной площади в мае 2012 года, — напомнил собеседник ФАН. — Деньги поступали через подконтрольные некоммерческие организации (НКО), и т.д. Наша власть тогда приняла необходимые меры, в том числе относительно НКО. Эти меры сопрягались с четким пониманием того, что НКО, которые финансируются из-за рубежа, являются иностранными агентами. Были предприняты и другие необходимые меры, которые позволили России достаточно уверенно оградить себя от вмешательства Соединенных Штатов. Так что слова, сказанные нашим президентом, основаны только на фактах и понимании процессов исторического развития. Отмечу, США до сих пор не оставляют попыток вмешательства в политику других государств, чтобы привести их в состояние дестабилизации, и Россия тут не исключение».

По словам политолога, несмотря на все попытки нового президента США Дональда Трампа переломить эту тенденцию, нам расслабляться не следует. Порох нужно держать сухим, отметил собеседник ФАН.