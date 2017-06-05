ДНР: семь зданий повреждены ночными обстрелами ВСУ

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Донецк, 5 июня. Семь домостроений повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ в Донецкой народной республике ночью и накануне вечером, сообщили в оперативном командовании ДНР.

ВСУ атаковали поселок Старомихайловка около четырех часов утра.

«По последней информации, разрушена стена дома по улице Комсомольская, — констатировали источники в ДНР. — Там же повреждено остекление еще двух домов».

В Новоазовском районе ДНР пострадало село Коминтерново. Обстрелы со стороны украинской армии повредили сарай и летнюю кухню местных жителей. В поселке Трудовские Петровского района Донецка были повреждены остекление дома и гараж.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли 18 населенных пунктов ДНР из танков и артиллерии.