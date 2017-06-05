«Хезболла» и САА готовятся к штурму позиций ИГ в городе Арак

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Хомс, 5 июня. Сирийская армия и отряды ливанской «Хезболлы» сокращают расстояние до осажденного Дейр эз-Зора.

Ливанское движение «Хезболла», правительственные войска САР и ополчение «Ливаа аль-Кудс» значительно продвинулись на востоке провинции Хомс. Военный источник сообщает, что в данный момент подразделения вплотную приблизились к опорным пунктам террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Отмечается, что, пройдя вдоль трассы Пальмира-Дейр эз-Зор, группировка войск достигла города Арак, занятого исламистами. Бойцы закрепились в шести километрах от населенного пункта и готовятся к штурму. В регионе остается еще один город, подконтрольный «Халифату». Сухне имеет стратегическое значение для террористической организации.

* Организация запрещена на территории РФ.