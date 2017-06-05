Подросток из Забайкалья изнасиловал и убил двухлетнюю падчерицу

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Чита, 5 июня. Жителя Забайкальского края обвиняют в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки, сообщают в региональном СК. Инцидент произошел 2 июня.

По версии следствия, 17-летний юноша остался наедине с дочерью своей сожительницы. Молодой человек надругался над ребенком, а потом убил ее. Мертвую дочь нашла мать, вернувшаяся с работы. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

В тот же день был задержан предполагаемый убийца девочки. Парень частично признался в совершении преступления. В отношении него была избрана меры в виде заключения под стражу. По данному факту возбудили сразу два уголовных дела — об убийстве и насильственных действиях, сообщает «Политэксперт».