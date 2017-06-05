Автобус с сотрудниками хлебозавода столкнулся с грузовиком в Петербурге: 11 пострадавших

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Санкт-Петербург, 5 июня. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Курортном районе Петербурга. В результате ДТП на Приморском шоссе пострадали одиннадцать человек.

Как стало известно ФАН, водитель автобуса Мамука К. госпитализирован с переломом ноги, в тяжелом состоянии в больницу доставлена Едине С. 1968 года рождения. Легкие травмы получили семь человек:

Андрей Щ. 1958 г.р.

Наталья М. 1962 г.р.

Дарья С. 1991 г.р.

Сергей К. 1975 г.р.

Юлиана М. 1970 г.р.

Виктория С. 1988 г.р.

Елена Ш. 1956 г.р.

Еще два пассажира получили совсем незначительные повреждения.

По данным источника ФАН, пострадавшие являются сотрудниками Сестрорецкого хлебозавода. ПАЗ, попавший в ДТП является служебным автобусом этого предприятия. В момент столкновения они ехали на работу.