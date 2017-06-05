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Новости Сирии
Сирия: курды выбили ИГИЛ из деревни Рабия под Раккой

Сирия: курды выбили ИГИЛ из деревни Рабия под Раккой

11:11  5 Июня 2017
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Сирия: курды выбили ИГИЛ из деревни Рабия под Раккой

Дамаск, 5 июня. Курдские силы атаковали и выбили террористов запрещенной в РФ международной группировки «Исламское государство» из расположенной около Ракки деревни Рабия. Еще несколько деревень, удерживаемых террористами, были блокированы «Демократическими силами Сирии» (SDF), бои продолжаются.

Как отмечает ANF News, в освобожденной деревне продолжается поиск спрятавшихся террористов ИГ*. Неподалеку, в четырех километрах к западу от Ракки, продолжаются ожесточенные бои в деревне Хави Хева. Пока что не ясно, удастся ли курдским бойцам освободить этот населенный пункт в ближайшее время.

Сирия: курды выбили ИГИЛ из деревни Рабия под Раккой

Напомним, курдские вооруженные формирования являются одной из наиболее значительных сил, участвующих в осаде «столицы» «Исламского государства»* — сирийского города Ракка. Против участия курдских сил в осаде ранее публично выступили представители Турции.

* Организация запрещена на территории РФ.

Валентин Меликов
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