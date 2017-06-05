Nissan презентовала обновленный кроссовер X-Trail

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Токио, 5 июня. Японский автоконцерн Nissan в рамках финального матча Лиги чемпионов официально представил миру обновленный кроссовер X-Trail.

Презентация обновленной версии X-Trail прошла за несколько часов до начала матча между «Реалом» и «Ювентусом». По словам представителей концерна, первыми приобрести новинку смогут жители Европы, немного позже автомобиль появится в России.

У обновленной модели изменен бампер и радиаторная решетка. Кроме того, новая версия X-Trail получила совершенно новую оптику. По словам автоэкспертов, головные фары Nissan теперь могут быть светодиодными, а цветовая линейка автомобиля была серьезно расширена.

Ранее стало известно, когда новые Toyota Rush и Daihatsu Terios появятся на рынке.