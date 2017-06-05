Каждая вторая Chevrolet Niva‍ продается в России с помощью господдержки

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Москва, 5 июня. Каждый второй кроссовер Chevrolet Niva продается в России по программе господдержки, выяснили специалисты аналитического агентства «Автостат». В своем исследовании они опирались на данные концерна «GM-АвтоВАЗ».

Так, за первые четыре месяца 2017 года 56% машин Chevrolet Niva реализовали по программам утилизации (37,8%) и льготного кредитования (18,2%). Всего за этот период было продано чуть более 9,5 тысяч единиц Niva, что на 2% больше показателя за январь-апрель в 2016 году.

Таким образом, как подчеркнули в «Автостате», Chevrolet Niva смогла занять третье место по продажам в сегменте автомобилей этого класса. На первом месте в этом рейтинге идет Hyundai Creta, а на второй строчке — Renault Duster.