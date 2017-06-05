NASA объяснило, с какой целью использует чернобыльские грибы

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Вашингтон, 5 июня. Ученые NASA заявили о намерении использовать образцы чернобыльских грибов для создания защитного крема, который пригодился бы астронавтам.

Специалисты пришли к выводу, что грибы из зоны около Чернобыльской АЭС могут стать незаменимым компонентом антирадиационного крема после того, как перенесли ударные дозы ионизирующего излучения. Белковые молекулы этих грибов собираются применить для защиты космонавтов от ультрафиолетового излучения и радиации. Ученые предполагают, что необычный крем был бы наиболее востребован среди покорителей Марса.

Первую партию чернобыльских грибов уже отправили на МКС. После возвращения на землю грибы подвергнутся другим экспериментам.