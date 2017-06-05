Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Поклонская рассказала, чем заканчиваются попытки дать ей взятку

Поклонская рассказала, чем заканчиваются попытки дать ей взятку

11:36  5 Июня 2017
152

Поклонская рассказала, чем заканчиваются попытки дать ей взятку

Симферополь, 5 июня. Депутат Госдумы Российской Федерации, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что ей неоднократно пытались дать взятку. По ее словам, одна из таким попыток закончилась тем, что должностное лицо теперь находится в симферопольском СИЗО.

«Но ни у кого ничего не вышло. Есть принципы, и я их не нарушаю. Идти на сделку с совестью не в моих традициях», — подчеркнула она.

Поклонская также добавила, что за все время своей работы в ГД не было ни одной попытки дать взятку.

«Бесполезно», — заключила Поклонская.

Напомним, ранее экс-прокурор Крыма заявила, что рассталась со своим женихом.

#поклонская
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть