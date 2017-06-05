Поклонская рассказала, чем заканчиваются попытки дать ей взятку

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Симферополь, 5 июня. Депутат Госдумы Российской Федерации, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что ей неоднократно пытались дать взятку. По ее словам, одна из таким попыток закончилась тем, что должностное лицо теперь находится в симферопольском СИЗО.

«Но ни у кого ничего не вышло. Есть принципы, и я их не нарушаю. Идти на сделку с совестью не в моих традициях», — подчеркнула она.

Поклонская также добавила, что за все время своей работы в ГД не было ни одной попытки дать взятку.

«Бесполезно», — заключила Поклонская.

Напомним, ранее экс-прокурор Крыма заявила, что рассталась со своим женихом.