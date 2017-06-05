Игорь Сечин: проблему санкций «Роснефть» решает безо всяких сложностей

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал основной целью антироссийских санкций, последовательно введенных и поддержанных странами Запада в 2014–17 годах, ухудшение социально-экономической ситуации в России и, тем самым, оказание негативного влияния на предстоящие выборы.

Заявление Сечина

«Цель санкций состояла в том, чтобы оказать негативное влияние на социально-экономическую ситуацию. Сделать ее хуже и повлиять на выборы. Это мое глубокое убеждение», — заявил Сечин в интервью авторитетному изданию Financial Times.

Кроме этой центральной фразы, Сечин подчеркнул, что он не любит говорить о санкциях, считая неуместным перенос политики на уровень корпоративных бизнес-отношений.

«Нельзя переносить политическую ответственность на корпоративный уровень. Мы не являемся частью международной политики. Я считаю санкции неоправданными и в целом незаконными», — дополнил свое заявление глава «Роснефти».

В своем интервью Сечин подчеркнул, что, по его мнению, справедливой стоимостью «Роснефти» является сумма в 93 млрд долларов США. Однако, после введения санкций, несмотря на все усилия менеджмента компании и лично Сечина, который, согласно его словам, напряженно работал, стремясь к такой высокой цифре, капитализация «Роснефти» упала до 62 млрд долларов США.

При этом Игорь Сечин не считает, что санкции нарушили деятельность «Роснефти» или создали какие-то внутренние проблемы в компании. «Мы решаем эти проблемы без каких-либо трудностей, и они не влияют на нас, — пояснил топ-менеджер. — Однако рынок думает иначе».

Издание Financial Times назвало Сечина «трудоголиком», подчеркивая его несомненные успехи в построении вертикально-интегрированного нефтяного гиганта, которым стала «Роснефть» в результате его деятельности. При этом издание подчеркнуло, что западные санкции отнюдь не остановили «Роснефть» от активной экспансии на мировые рынки. Так, на этой неделе компания собирается окончательно закрыть сделку по приобретению индийской нефтеперерабатывающей компании «Эссар Ойл».

Покупка «Эссар Ойл» дает «Роснефти» выход на емкий и быстрорастущий индийский рынок нефтепродуктов и обеспечивает устойчивую прибыль от использования индийского нефтеналивного терминала и сети заправок, насчитывающей более 2700 станций. Кроме того, «Роснефть» активным образом развивает свои проекты в Венесуэле, Индонезии и Иракском Курдистане, раз за разом изыскивая варианты обхода западных санкций, наложенных на компанию.

Однако, как подчеркивает FT, западный рынок остается во многом закрытым для «Роснефти». Идея глобального нефтяного альянса между Россией, США и Саудовской Аравией, которая достаточно серьезно обсуждалась до событий 2014 года, в настоящий момент является неосуществимой.

По словам Сечина, в мире существует три регулятора нефтяного рынка. Это, во-первых, американская нефтяная отрасль, которая производит 9,3 млн баррелей нефти в день, это Саудовская Аравия и Россия. «От координации трех лидеров и зависит выгода для рынка, для владельцев компаний, для всех», — убежден глава «Роснефти».

Санкции как судьба

Приходится констатировать, что надежды на возрождение былого сотрудничества с Западом в нефтегазовой отрасли, скорее всего, по-прежнему будут определяться и регулироваться все той же политикой.

Отношения РФ и ЕС ухудшились весной 2014 году после воссоединения Крыма с Российской Федерацией и начала обострения гражданского конфликта в Донбассе. Тогда страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, а Москва приняла ответные меры, введя контрсанкции против западных стран.

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Таким образом, намерения возобновить бизнес-диалог с американской нефтяной отраслью, как и попытка выстроить «мега-ОПЕК» с участием России и США, упираются в крымско-донбасскую дилемму. Ситуацию с Крымом, принятым законным образом в состав Российской Федерации, решить практически невозможно. В противном случае, политические процессы окажутся настолько разрушительными, что о капитализации «Роснефти» можно будет забыть — в такой ситуации речь будет уже идти о выживании России как единой страны.

Поэтому, скорее всего, западные санкции против России сохранятся в любом из вариантов развития событий вокруг Украины. В случае «Роснефти», единственным выходом из ситуации видится максимальная переориентация бизнес-усилий на развивающиеся незападные страны. Это позволит найти рынки сбыта, инвестиции и технологии, не завязанные на страны, присоединившиеся к антироссийским санкциям.

Навстречу выборам

Президентские выборы в Российской Федерации пройдут в марте 2018 года. Действующий президент России Владимир Путин пообещал, что сделает все, чтобы обеспечить проведение избирательной кампании в строгом соответствии с Конституцией России.

При этом до сих пор сохраняется интрига в части того, согласен ли Путин баллотироваться на очередной срок на будущих президентских выборах. Во время последних интервью действующий глава государства не стал прямо отвечать на этот вопрос, предпочтя ограничиться общими фразами. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков также дал понять, что тема президентских выборов пока не стоит в кремлевской повестке дня и возникнет там ближе к дате голосования.

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Безусловно, основным «возмутителем спокойствия» для Запада является именно фигура Владимира Путина, с чьей политической волей и убеждениями в США и ЕС связывают как крымские, так и донбасские события. При этом внутри российской элиты практически отсутствуют альтернативные центры силы, которые могли бы составить конкуренцию действующему президенту, если он пожелает снова баллотироваться в президенты.

Как показали три года антироссийских санкций, состояние отечественной экономики и социальный фон определяются не только ценами на нефть. Скорее всего, к выборам 2018 года Россия придет в том же самом режиме западных санкций — но никак не с разваленной экономикой или голодными бунтами в столицах. В силу чего на результат выборов будут влиять совсем иные категории.