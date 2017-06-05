США перебросят в Латвию танки и гаубицы ради «безопасности Прибалтики»

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Рига, 5 июня. Пентагон планирует в кратчайшие сроки перебросить на территорию Латвии подразделения морской пехоты США при поддержке танков Abrams, крупнокалиберных гаубиц и другой техники. В министерстве обороны США переброску боевых подразделений во время проходящих в непосредственной близости от российских границ учений Saber Strike — 2017 называют «демонстрацией балтийским союзникам приверженности к обеспечению их безопасности».

В рамках учений многие страны НАТО перебросят свои подразделения в Прибалтику. Руководство учениями осуществляет Европейское командование ВС США. В ходе учений предполагается отработать операции по десантированию военно-морских сил, а украинские и американские военные проведут учения для отработки операций по перехвату судов-нарушителей.

«Мы убеждены, что все эти учения несут в себе серьёзный дестабилизирующий заряд, и их основная цель — продолжать нагнетать напряжённость вдоль российских границ», — заявил RT заместитель министра иностранных дел Алексей Мешков.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что НАТО следует отойти от политики запугивания России бесконечными учениями у российских границ и переходить к налаживанию конструктивных отношений.