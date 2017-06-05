Турция лишила гражданства Гюлена и еще более 100 человек

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Москва, 5 июня. Власти Турции лишили гражданства 130 человек, в частности исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в причастности к попытке госпереворота прошлым летом, сообщили источники в МВД Турции.

Гражданства Турции будут лишены 130 человек.Однако Анкара поставила им условие: чтобы сохранить турецкий паспорт, они должны вернуться в страну в течение трех месяцев. Известно, что в этот список попал и Гюлен, которого считают в Турции главным подозреваемым в попытке госпереворота 15 июля прошлого года.

Как показал социальный опрос «Левада-центра» жители России не относят Турцию ни к основным врагам, ни к главным союзникам своей страны, передает Ura.Ru.