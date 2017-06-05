Граната взорвалась в квартире под Киевом, есть жертвы

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Киев, 5 июня. В пятиэтажном доме в городе Вышгород под Киевом произошел взрыв гранаты. По словам представителя украинской Нацполиции в Киевской области Николая Жуковича, в результате инцидента погиб один человек.

Как отметил Жукович, произошедшее является несчастным случаем, поскольку входная дверь была заперта изнутри. По предварительной версии, находясь на кухне, гражданин «баловался с гранатой», из-за чего она взорвалась.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Телеканал «112 Украина» также сообщил, что в результате взрыва госпитализировали одну женщину.

Напомним, ранее сообщалось, что в квартире в подмосковных Химках произошел взрыв бытового газа.