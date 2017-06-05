Свобода в Сети: чиновникам в РФ разрешат не отчитываться о своих аккаунтах в соцсетях

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Москва, 5 июня. Российские чиновники в рамках законопроекта будут освобождены от необходимости отчитываться о своих аккаунтах в блогах и социальных сетях. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защите, это не будет распространяться на случаи, когда на служащих поступили жалобы.

В ведомстве заявили, что чиновники стали испытывать затруднения в предоставлении полных сведений, что и стало одной из причин смягчения правил для государственных и муниципальных служащих. Теперь в соцсетях чиновник будет должен указать имя, фамилию, место службы и дать свою фотографию. Освобождение от должности ждет тех, кто утаит сведения о своих страничках в Интернете, передает газета «Известия».

Отметим, что ранее государственным служащим нужно было предоставлять сведения о всех своих аккаунтах за три года до поступления на службу.

Напомним, ранее правовое управление Госдумы подготовило заключение по законопроекту о регулировании соцсетей, предполагающему введение их запрета для лиц младше 14 лет.