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Новости Сирии
«Джебхат ан-Нусра» изгнана жителями сирийского города Джарджназа

«Джебхат ан-Нусра» изгнана жителями сирийского города Джарджназа

10:50  5 Июня 2017
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«Джебхат ан-Нусра» изгнана жителями сирийского города Джарджназа

Джарджназ, 5 июня. Жители Джарджназа в провинции Идлиб выгнали из своего города одного из религиозных лидеров «Ан-Нусры».

Верховный муфтий террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) попытался провести проповедь в городе на юге провинции Идлиб. Арабское информационное агентство сообщило, что Абдулла бин Мухаммад бин Сулейман аль-Мухаисини призывал людей вступать в ряды бандформирования, придерживаться экстремистских взглядов и воевать против «Свободной сирийской армии».

«Джебхат ан-Нусра» изгнана жителями сирийского города Джарджназа

Отмечается, что местные жители препятствовали выступлению террориста и выкрикивали в его адрес нецензурные выражения. Муфтий был вынужден покинуть город. Источники в Сирии подчеркнули, что одна из террористических группировок объявила за голову аль-Мухаисини награду в полмиллиона долларов.

#сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #абдулла бин мухаммад бин сулейман аль-мухаисини
Алексей Громов
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