«Джебхат ан-Нусра» изгнана жителями сирийского города Джарджназа

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Джарджназ, 5 июня. Жители Джарджназа в провинции Идлиб выгнали из своего города одного из религиозных лидеров «Ан-Нусры».

Верховный муфтий террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) попытался провести проповедь в городе на юге провинции Идлиб. Арабское информационное агентство сообщило, что Абдулла бин Мухаммад бин Сулейман аль-Мухаисини призывал людей вступать в ряды бандформирования, придерживаться экстремистских взглядов и воевать против «Свободной сирийской армии».

Отмечается, что местные жители препятствовали выступлению террориста и выкрикивали в его адрес нецензурные выражения. Муфтий был вынужден покинуть город. Источники в Сирии подчеркнули, что одна из террористических группировок объявила за голову аль-Мухаисини награду в полмиллиона долларов.