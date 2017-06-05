Сильный ливень и шквалистый ветер надвигаются на Москву

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Москва, 5 июня. Столичное метеобюро предупредило москвичей о дожде и сильном ветре, порывы которого могут достигнуть 15 м/с. Ухудшение погоды прогнозируется с полудня до 21.00 в Москве и ТиНАО.

Синоптики предупреждают, что в столице в понедельник может выпасть до 20% месячной нормы осадков. Водителям рекомендуют не оставлять машины под деревьями, пешеходам — держаться подальше от ветхих и рекламных конструкций, а также дорожных знаков и деревьев.

Как сообщается на портале «Метеоновости», в Москве сегодня воздух прогреется до +16 градусов, Подмосковье — 18 градусов. Среднесуточная температура сегодня окажется на 5-6 градусов ниже климатической нормы, передает РИАМО.

Добавим, ранее МЧС предупредило об ухудшении погоды в 13 регионах центральной части России. Погода испортится в столичном регионе, Смоленской, Тверской, Калужской и других областях.