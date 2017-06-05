Житель ХМАО сорвался с 14-го этажа, хвастаясь перед подругой

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Ханты-Мансийск, 5 июня. Житель Нягани погиб в результате несчастного случая — 20-летний мужчина сорвался с 14 этажа.

Сообщается, что молодой человек вышел на балкон вместе со своей знакомой, чтобы покурить. В ходе разговора парень решил продемонстрировать подруге свою ловкость и прекрасную физическую форму — он повис на руках с наружной стороны балкона. Однако, не рассчитав собственные силы, мужчина сорвался вниз и разбился. По данному факту проводится проверка, сообщает Ura.Ru.