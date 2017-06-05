Робот-бариста, машина без таксиста и новинки из Беларуси: чем удивил ПМЭФ-2017. ФАН-ТВ

В Избранное

Скопировать

Петербургский международный экономический форум – это не только дипломатия, высокие гости и международные отношения. Вдобавок ко всему, это и огромная площадка для поисков партнеров и спонсоров. Изобретатели, коммерческие организации, целые города, регионы и страны презентуют здесь свои разработки и проекты, открытые для инвестирования. Найти среди них можно все что угодно, от достижений сельского хозяйства до высоких инноваций. Съемочная группа ФАН-ТВ познакомилась с выставочным комплексом ПМЭФ-2017.

Уже на пороге конгресс-центра «Экспофорум» гостей встречает приветливый робот. Он сканирует лицо, определяет, представитель какого пола находится перед ним (девушкам, к слову, откровенно строит глазки) и заводит разговор, предлагая для начала познакомиться. Машина-гуманоид по имени Кибернетик может спросить имя у собеседника или самостоятельно подглядеть его на бедже.

Другой улыбчивый механизм, очевидно, лишил работы как минимум одного баристу. В зоне для отдыха гостей за барной стойкой трудится робот-кофевар. Правда, ему пока доверяют только пользование кофейной машиной. Впрочем, восторга посетителей это ничуть не умаляет.

Более сложные технологии внедряются в машиностроении. На площадку Форума был привезен один из первых доработанных беспилотных автомобилей отечественного производства – самоуправляемый микроавтобус НАМИ. Участникам Форума также представили гражданские вертолеты нового поколения, умные автомобили для личного пользования от ведущих мировых брендов, сельскохозяйственную технику.

Смотрите также: Контрасты ПМЭФ: Путин, шутки о ФСБ, глупые суждения масс и прорывная идея Гретцеля. ФАН-ТВ

Не менее интересными получились комплексные экспозиции, объединяющие продукты по географическому признаку: товары и услуги отдельных городов, регионов и стран. Немалую часть павильона заняли гости из Беларуси. Соседняя республика для максимально эффектной презентации объединила ряд некоммерческих проектов и бизнес-предложений. А потому представители власти и предприниматели торжественно открывали выставку рука об руку. Корреспондент ФАН-ТВ пообщалась с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Василием Матюшевским о том, из каких компонентов состоит композиция «Made in Belarus».

– Традиционно на площадке Петербургского форума мы пытаемся презентовать прорывные и инновационные проекты. Учитывая формат Форума, его направленность, в этом году мы привезли проекты, которые могут оказаться небезынтересными для наших партнеров по Евразийскому союзу для серьезного рывка к будущему. Здесь, в первую очередь, проекты из тех областей, в которых мы имеем серьезные компетенции: фармацевтики, фармакологии, медицины, нефтехимии, инфраструктурные проекты, где у нас действительно есть опыт и знания. Поэтому мы приглашаем наших коллег совместно эти проекты развивать.

– Какой из представленных проектов, на ваш взгляд, самый прорывной?

– Некорректно будет, если я прокомментирую. Не буду. Они все небезынтересны. И потому мы, естественно, надеемся на максимальное участие наших партнеров и приглашаем их инвестировать.

Смотрите также: Острые вопросы на ПМЭФ-2017: Страны БРИКС волнует высокий уровень неравенства доходов. ФАН-ТВ

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.