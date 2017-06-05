ВКС РФ получат обновленный с учетом боевого опыта в Сирии Су-35

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Комсомольск-на-Амуре, 5 июня. Истребители Су-35С будут доработаны в текущем году с учетом боевого опыта, полученного в Сирийской арабской республике.

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил во время посещения авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, что истребитель Су-35С пройдет модернизацию. Все недостатки, выявленные во время боевой операции в Сирии, будут устранены.

Конструкторы уже справились с недоработками, связанными с фонарем боевой машины и экранами. Летчики отмечают, что данный самолет является одним из самых лучших в мире по своим боевым характеристикам. Минобороны России заключило с авиазаводом договор, в соответствии с которым ВКС РФ ежегодно будут получать десять истребителей Су-35С.