Данни после девяти лет в «Зените» объявил об уходе из клуба

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 5 июня. Португальский полузащитник Данни больше не будет защищать цвета петербургского «Зенита». Об уходе из клуба он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«С глубокой грустью я вынужден сообщить о своем уходе из «Зенита». Я провел девять невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт», — написал футболист.

Данни также поблагодарил петербуржцев за любовь, которую он получал все это время. Слова благодарности он выразил игрокам, тренерам и всем работникам ФК, с которыми он разделил эти девять лет. «Желаю клубу удачи и много побед. Прощание — это не конец, наоборот, это начало нового приключения», — добавил 33-летний спортсмен.

За «Зенит» португалец выступал с 2008 года, в питерский клуб он перешел из столичного «Динамо».

При этом питерские болельщики надеются, что Мигель просто заинтриговал всех, а уезжает лишь на время, в отпуск, пишет «Комсомольская правда в Петербурге».