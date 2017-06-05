Конгресс США обвинил Клинтон в шантаже премьер-министра Бангладеш

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Вашингтон, 5 июня. Бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон подозревают в том, что она помогла одному из спонсоров своего фонда избежать ответственности по делу о коррупции в Бангладеш.

Глава юридического комитета Сената США Чак Грассли начал расследование в отношении бывшего кандидата в президенты от Демократической партии. По информации газеты Daily Caller, Клинтон пыталась прекратить разбирательство по делу своего знакомого предпринимателя Мухаммада Юнуса в Бангладеш.

По информации издания, Клинтон заставляла американских дипломатов оказывать давление на премьер-министра Бангладеш Шейх Хасину Вазед и ее сына Саджеба. Бывший госсекретарь угрожала им проведением полного налогового аудита деятельности Саджеба в США, если с Юнуса не снимут уголовное дело.

Сенатор Чак Грассли обратился к нынешнему госсекретарю Рексу Тиллерсону с простьой предоставить всю документацию по данному инциденту.