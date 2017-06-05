Жительница Новой Москвы зарезала мужа в пьяной ссоре

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Москва, 5 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в убийстве собственного супруга. По данным следствия, жительница столицы зарезала супруга во время ссоры, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 4 июня. Сотрудники полиции обнаружили тело жителя поселения Первомайское с признаками насильственной смерти. В груди 47-летнего мужчины была огромная рана.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что смерть мужчины произошла после распития алкоголя с собственной женой. Орудием преступления стал обычный кухонный нож.

В данный момент труп направлен на экспертизу для установления деталей преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», передает телеканал «360».

Расследование дела продолжается.