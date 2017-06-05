Закат Катара: почему страны Персидского залива разорвали дипотношения с Дохой

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В понедельник, 5 июня, Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических, а также консульских отношений с Катаром. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о дипломатическом скандале, который уже отразился на росте мировых цен на нефть.

Как передает Lenta.ru, страны Персидского залива обвиняют Доху в поддержке террористических организаций и действиях, которые дестабилизируют внутреннюю ситуацию в этих арабских государствах. В Саудовской Аравии заявили, что, прекратив дипломатические отношения с Катаром, Эр-Рияд обезопасил себя от «терроризма и экстремизма». Королевство призвало «все братские страны и компании сделать то же самое».

По данным средств массовой информации, конфликт между странами Персидского залива и Катаром случился после саммита государств Персидского залива и Соединенных Штатов в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило от имени эмира речь в поддержку выстраивания отношений с Ираном. В свою очередь Саудовская Аравия от имени всех гостей саммита осудила Тегеран за его «враждебную политику», пригрозив адекватным ответом. Позднее министерство иностранных дел Катара сообщило, что портал информационного агентства был взломан хакерами, а сама речь не имеет никого отношения к эмиру.

Как сообщает «Газета.ru», национальная авиакомпания Объединенных Арабский Эмиратов Etihad Airways приняла решение приостановить все рейсы в Катар. Последний вылет произошел в 2.45 по местному времени.

В свою очередь государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты призывают стороны конфликта сесть за стол переговоров, устранив все разногласия. Вашингтон выражает уверенность, что Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива должен остаться единым.

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил в комментарии ФАН, что Катар — уникальное государство, роль которого в регионе, несмотря на малую территорию и полную военную зависимость от США, была огромной. В Катаре размещена американская военная база Аль-Удейд, штаб-квартира передового командования Центрального командования США, занятая планированием и проведением военных операций на Ближнем Востоке, и 609-й центр управления воздушными и космическими операциями. Эти структуры обеспечивают все операции Пентагона в регионе.

«Однако такое положение дел ставит Катар в полную зависимость от американской внутренней политики. Обладающая богатыми запасами нефти и газа страна была главным инструментом Обамы и Хиллари Клинтон в осуществлении их планов в «Арабской весне». Они включали не только смену ориентировавшихся на республиканскую элиту режимов ближневосточных стран, но и передел рынка углеводородного сырья, после которого Катар получил бы доступ через Египет и Сирию к европейскому рынку», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, финансирование террористических организаций, медиагигант «Аль-Джазира», торговля газом и нефтью — все это Катар использовал с подачи Вашингтона для уничтожения конкурентов и установления своей власти на Ближнем Востоке. Но приход к власти Дональда Трампа и республиканцев, тесно связанных с американскими энергетическими компаниями, остановил экспансию влияния Дохи. Нельзя не заметить, что разрыв отношений арабских государств с Катаром произошел вслед за визитом президента США в регион. И действия не менее, чем в Дохе, ориентированных на Вашингтон властей Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна и ОАЭ, не могут не иметь отношения к американской политике.

«Формальные и протокольные слова Тиллерсона о необходимости поддержания единства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива ничего не изменят в отношениях стран-конкурентов. Для американской политики на Ближнем Востоке также все остается по-прежнему: военное присутствие США в Катаре таково, что не зависит ни от какой смены власти в Дохе, даже если она и случится. Зато на рынке нефти и газа катарское руководство окончательно оказывается отрезанным от Европы и вынуждено ориентироваться на нестабильную Восточную Азию. А группировки боевиков, которые финансируются Дохой, оказываются перед перспективой остаться в одиночестве перед просаудовскими и протурецкими конкурентами и антитеррористической коалицией. А Катар, бывший главным орудием разрушения мирного Ближнего Востока, оказывается проигравшим от инициированной с его помощью «Арабской весны», — резюмировал Сергей Простаков.