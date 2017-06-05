Сгоревшие трупы заключенных найдены в тюрьме ИГИЛ в иракском Мосуле

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Мосул, 5 июня. В полиции Ирака рассказали об обнаруженной в освобожденном районе Мосула тюрьме, организованной террористами «Исламского государства»* (международная террористическая группировка запрещена в РФ решением Верховного суда). В созданных террористами застенках были обнаружены обгоревшие трупы двух мужчин и женщины.

Как сообщил начальник полиции генерал-лейтенант Шакер Джавдат, утром в понедельник его силы при поддержке боевой авиации приступили к штурму укреплений ИГИЛ* к югу от Старого города в Мосуле, уничтожив семерых террористов и взяв в осаду квартал Баб аль-Джадид.

В ходе боев полицейские силы обнаружили в подвале одного из домов в районе Семнадцатого таммуза сгоревшую тюрьму. Судя по обнаруженным в ней обгоревшим останкам, заключенные были жестоко убиты перед тем, как террористы ИГ* покинули район.

В настоящее время иракские силы продолжают наступление на Старый город Мосула, где оставшиеся террористы сосредоточили оборону вокруг древней «изогнутой мечети» Аль-Нури.

* Организация запрещена на территории РФ.