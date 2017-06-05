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Новороссия
Донбасс: ВСУ обстреляли 18 населенных пунктов ДНР из танков и артиллерии

Донбасс: ВСУ обстреляли 18 населенных пунктов ДНР из танков и артиллерии

10:21  5 Июня 2017
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Донбасс: ВСУ обстреляли 18 населенных пунктов ДНР из танков и артиллерии

Донецк, 5 июня. Украинские военные обстреляли 18 населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР) за минувшие сутки. По данным оперативного командования ДНР, ВСУ  44 раза нарушили режим прекращения огня.

Согласно приведенным данным, украинские военные открывали огонь из танков, артиллерийских орудий, минометов, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны украинских войск в Донецке погибла мирная жительница Петровского района и пострадал ее ребенок

 

#днр #всу #донбасс
Тимур Румянцев
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