Голикова нашла плюсы в повышении пенсионного возраста россиян

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Москва, 5 июня. Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова считает, что у повышения пенсионного возраста есть свои плюсы, среди них — улучшение сбалансированности пенсионного фонда.

По словам Голиковой, в публичном пространстве чаще всего звучат две темы — налогового маневра и повышения возраста выхода на пенсию. «И эта тема звучит так громко и давно, что уже можно было и повысить!» — заявила она в интервью газете «Известия».

Председатель СП полагает, что в краткосрочной перспективе такая мера приведет к улучшению сбалансированности пенсионного фонда, однако необходимо также просчитать последствия и при долгосрочной перспективе. Также Голикова напомнила, что пенсионный взнос представляет собой отложенную заработную плату и «должен быть выплачен работнику после того, как он выйдет на пенсию».

Добавим, ранее зампредседателя Центробанка РФ Сергей Швецов заявил, что текущие параметры выхода населения на пенсию основаны на статистических данных, которые устарели.