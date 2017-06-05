Пьяный шахтер устроил поножовщину в служебном автобусе в Кузбассе

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Кемерово, 5 июня. После возвращения со смены из шахты «Талдинская» житель города Белово накинулся на коллег с ножом. В результате один человек погиб, еще четверо получили легкие травмы, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Инцидент произошел 4 июня. По версии следствия, шахтеры ехали с работы на служебном автобусе и распивали алкогольные напитки. В ходе застолья рабочие стали жаловаться на то, что один из них проживает в отдаленном районе. Из-за этого водителю приходится делать крюк, чтобы отвезти его домой, а потом уже от развозит всех остальных. Обидевшись на коллег, мужчина достал нож и направился в их сторону. Один из шахтеров стал удерживать его за одежду, тогда мужчина размахнулся и ударил его ножом в грудь. Остальные попытались помочь раненому, но мужчина и им стал наносить ножевые удары. Водитель вызвал «скорую» и полицию.

В течение пары часов подозреваемый был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.