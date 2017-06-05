Суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Тверской области

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Тверь, 5 июня. В Тверской области арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве девяти человек, сообщили в следственных органах Следственного комитета России по Тверской области.

По данным следствия, Сергей Егоров поссорился со знакомыми во время застолья на садовом участке. После этого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он взял из дома карабин «Сайга» и вернулся к обидчикам. Пытаясь их запугать, он открыл огонь. Девять человек погибли.

По ходатайству следователей подозреваемого в массовом убийстве арестовали. Ему назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что пьяный шахтер устроил поножовщину в служебном автобусе в Кузбассе.