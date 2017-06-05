Йемен объявил о разрыве дипотношений с Катаром

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Сана, 5 июня. Власти Йемена следом за ОАЭ, Бахрейном, Египтом и Саудовской Аравией решили разорвать дипломатические отношения с Катаром. Об этом решении правительство страны объявило сегодня, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

В Катаре решение стран Персидского залива назвали неоправданным и основанным на голословных утверждениях. Разорвать связи с Дохой четыре арабских государства решили из-за поддержки Катаром терроризма. Теперь это решение поддержал и Йемен.

Ситуацию вокруг Катара уже прокомментировал Рекс Тиллерсон. Глава Госдепа США призвал участников конфликта устранить разногласия и провести переговоры.