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Новороссия
ЛНР назвала дату проведения новой встречи по Донбассу в Минске

ЛНР назвала дату проведения новой встречи по Донбассу в Минске

10:28  5 Июня 2017
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ЛНР назвала дату проведения новой встречи по Донбассу в Минске

Луганск, 5 июня. Очередные переговоры по Донбассу в Минске пройдут в среду, 7 июня, заявил официальный представитель ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего.

Дейнего сообщил дату нового раунда переговоров контактной группы в Минске.

«Заседание рабочей группы по безопасности планируется начать 7 июня в Минске в 10.00, рабочей группы по политическим вопросам — в 10.30, рабочих групп по гуманитарным и по экономическим вопросам – в 11.00, — констатировал представитель ЛНР. — Начало заседания контактной группы запланировано в 13.00».

ЛНР назвала дату проведения новой встречи по Донбассу в Минске

Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны украинских войск в Донецке погибла мирная жительница Петровского района и пострадал ее ребенок. 

#дейнего
Катерина Тимошенская
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