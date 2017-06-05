ЛНР назвала дату проведения новой встречи по Донбассу в Минске

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Луганск, 5 июня. Очередные переговоры по Донбассу в Минске пройдут в среду, 7 июня, заявил официальный представитель ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего.

Дейнего сообщил дату нового раунда переговоров контактной группы в Минске.

«Заседание рабочей группы по безопасности планируется начать 7 июня в Минске в 10.00, рабочей группы по политическим вопросам — в 10.30, рабочих групп по гуманитарным и по экономическим вопросам – в 11.00, — констатировал представитель ЛНР. — Начало заседания контактной группы запланировано в 13.00».

Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны украинских войск в Донецке погибла мирная жительница Петровского района и пострадал ее ребенок.